Dieci allagamenti e 45 mila euro di danni

Luca Agostinelli e Catia Marchettini, titolari dell’Osteria Salicicchia di Porta San Pietro, ogni sera ormai scrutano il cielo e sperano che Giove Pluvio gliela mandi buona. Il temporale di domenica scorsa - un semplice temporale e non l’uragano Dorian - ha infatti allagato per la decima volta il loro locale. Nonostante lettere, denunce e richieste di risarcimento non c’è stato finora verso di risolvere il problema. Sarà che “non piove più come una volta”, sarà che le caditoie si otturano, fatto è che a ogni nubifragio il conto dei danni subiti dall’osteria sale, e con domenica scorsa ha sfondato quota 45 mila euro. “La griglia che è stata realizzata lo scorso mese di giugno sulla discesa delle Fortezze non è servita a nulla - spiega Agostinelli -. Anzi, il problema è peggiorato perché l’asfaltatura del parcheggio ora permette all’acqua di scorrere più velocemente senza trovare ostacoli o essere riassorbita dal terreno. A ogni allagamento dobbiamo ripulire il locale da quello che fuoriesce dalla fogna, che non è semplice acqua, e disinfettare tutto, compreso il giardino, senza contare i danni che subiscono i circuiti elettrici bagnati: una volta salta il frigorifero, una volta il motore dell’impianto per la birra alla spina, che da solo costa 2 mila euro. Non si può lavorare in questo modo”. L’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini ammette che il problema non è di facile risoluzione. “Per quanto riguarda l’allagamento di ieri (domenica, ndr) - spiega - si è trattato di un fatto contingente: il tombino era stato chiuso dalla protezione civile per motivi di sicurezza legati al trasporto della Macchina di Santa Rosa. Non appena è stato riaperto, l’acqua è infatti subito defluita. C’è però un problema di fondo: l’osteria si trova nel punto di massima depressione della zona, dove tutta l’acqua va a convogliarsi. In caso di temporali e bombe d’acqua - sottolinea Allegrini - il collettore non riesce ad assorbire la pioggia. Le ipotesi prospettate dai nostri tecnici sono due: o alleggerire la fognatura superiore lungo la Cassia o realizzare un collettore più grande. Non appena il dirigente del settore Massimo Gai tornerà in servizio decideremo il da farsi e troveremo una soluzione”. Da parte sua, la Viterbo Ambiente si chiama fuori da ogni responsabilità: “L’azienda provvede regolarmente alla pulizia ordinaria delle caditoie. Per quanto riguarda l’ulteriore servizio previsto dal capitolato d’appalto e riguardante gli interventi previsti per fronteggiare le criticità meteo, la Viterbo Ambiente opera anche in questo caso con programmi di lavoro condivisi e approvati dall’amministrazione. In relazione alla caditoia di Porta San Pietro, l’ultimo intervento di pulitura è stato effettuato il 24 agosto, come dimostrano i rilievi fotografici inviati al Comune a rendiconto dei lavori”