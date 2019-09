Auto intrappolata nell'acqua a Porta San Pietro

Intorno alle 17 del 1 settembre si è verificato un allagamento nella zona di Porta San Pietro. Un’utilitaria con due ragazzi a bordo, un ragazzo e una ragazza ventenni, è rimasta intrappolata nell’acqua alta quasi un metro. L’auto stava uscendo da Porta San Pietro quando è stata travolta dall’ondata. Per fortuna in quella zona, dopo la segnalazione, è arrivato in fretta un equipaggio dei volontari del gruppo di protezione civile Tuscia Viterbo.

PORTA SAN PIETRO ALLAGATA (Guarda le foto)

I ragazzi erano riusciti ad aprire gli sportelli uscendo a fatica dall’auto, in ogni caso i volontari hanno pulito il tombino ostruito che aveva causato l’allagamento. In quella zona non è la prima volta che si alza l’acqua. Tre settimane fa si verificò un altro allagamento che provocò danni in un locale che sta nelle vicinanze. I due ragazzi non hanno avuto bisogno del 118. Malgrado la paura quando sono arrivati i volontari erano in buona salute.