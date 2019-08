In guerra i soci del Christmas Village

Da villaggio natalizio a campo di battaglia. Legale. Martedì mattina in tribunale si sono ritrovate, con i rispettivi avvocati, da una parte la società Fantaworld e dall’altra la Spazio Eventi insieme a Fondazione Caffeina, tutti a vario titolo coinvolti nell’organizzazione del Christmas Village.

Il casus belli è la proprietà dei beni con cui negli ultimi tre anni è stata allestita la cittadella di Babbo Natale nel centro storico. Fantaworld nell’atto di citazione sostiene di avere acquistato questi beni da Spazio Eventi, che però di recente li avrebbe ceduti a Fondazione Caffeina. Il lato singolare della faccenda è che i soci di Fantaworld e quelli di Spazio Eventi sono sostanzialmente, anche se non formalmente, gli stessi: Fondazione Caffeina da un lato e un gruppo di imprenditori viterbesi dall’altro. Cambiano invece i manager: Andrea Radanich in rappresentanza degli imprenditori in Fantaworld e Giuseppe Berardino per Spazio Eventi.

Dietro l’ingarbugliata vicenda si scorge quindi una vera e propria guerra per l’organizzazione del Christmas Village, quest’anno alla sua quarta edizione, e forse un tentativo di estromettere persone non più gradite. Sia Fantaword che Fondazione Caffeina, per la cronaca, hanno già presentato domanda al Comune per l’assegnazione degli spazi pubblici su cui verrà montato da metà dicembre il grande circo natalizio.

Ma come si è arrivati alla creazione di due società gemelle finite oggi ai pesci in faccia? La Fantaword viene creata un anno fa, in occasione del terzo Christmas Village, dal momento che il secondo, organizzato dalla Spazio Eventi, era andato in rosso. Fantaword acquista e in parte noleggia i beni dalla Spazio Eventi, la quale con le somme incassate può ripianare i debiti. La terza edizione del Village ha successo e quindi Fantaword si candida a organizzare anche la prossima, la quarta. Spazio Eventi nel frattempo è stata posta in liquidazione, secondo i soci imprenditori a loro insaputa.

Senonché il 30 luglio si consuma lo strappo, esattamente quattro giorni dopo la nomina a presidente di Caffeina, al posto di Andrea Baffo, dell’imprenditore Carlo Rovelli, titolare della Cr Technology System, già tra i grandi finanziatori della Fondazione di cui è stato in questi anni presidente onorario. Rovelli, nonostante renda merito “a quanto di straordinario” è stato fatto dalla premiata ditta Rossi&Baffo negli ultimi anni, annuncia anche una linea di discontinuità “fatta di buona amministrazione, efficace gestione e sostegno finanziario”. Fatto sta che i beni della controllata Spazio Eventi, che Fantaword, fatture alla mano per un importo di 80 mila euro, sostiene di aver acquistato e per i quali ha presentato ora richiesta di sequestro giudiziario, finiscono nei depositi della Fondazione. Martedì scorso, come detto, il primo round in tribunale. La Fantaworld è difesa dall’avvocato Andrea Genovese, mentre Giacomo Barelli e la moglie Dominga Martines tutelano rispettivamente la Spazio Eventi e Fondazione Caffeina. Il giudice Bonato si è riservato la decisione. Dalla disponibilità degli allestimenti, requisito fondamentale in termini di punteggio, dipende ovviamente anche l’esito del bando che il Comune indirà ora per assegnare gli spazi del village.