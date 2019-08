"Daspo per chi aggredisce al pronto soccorso"

Posti di polizia in tutti gli ospedali e daspo urbano per chi aggredisce gli operatori sanitari. E’ la proposta avanzata dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato in un’intervista a TgCom.

“Stiamo parlando di aggressioni effettuate da soggetti già noti e che si ripetono nel tempo. Chiediamo una collaborazione affinché sia ripristinato un clima sereno, che permetta agli operatori di lavorare in piena sicurezza. I dati ci indicano un aumento delle aggressioni denunciate soprattutto nei pronto soccorso che ormai sono l’unico presidio dello Stato che rimane aperto al pubblico nell’arco delle 24 ore”. A Viterbo il posto di polizia di Belcolle non ha mai chiuso ed è in servizio dalle 8 alle 20 tutti i giorni.