Tentò di strangolare la ragazza, resta in cella

Confermato il carcere per il dominicano che la mattina del 4 agosto ha tentato di strangolare la fidanzata italiana per poi accoltellare una delle sorelle, costringendo tutti gli altri coinquilini a fuggire da una finestra di un appartamento in via San Lorenzo per non essere feriti. Il gip Rita Cialoni ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata dai difensori di Hiraldo Pantaleon (gli avvocati Samuele De Santis e Rachele Fabbri) disponendo tuttavia una perizia medica per stabilire se le condizioni di salute del 23enne sono compatibili con il regime carcerario. Nella richiesta si sottolineava che il dominicano è affetto da una particolare patologia cardiaca che necessita di specifiche terapie e per questo si chiedevano gli arresti domiciliari in casa della madre in Toscana. Per il gip "fermo restando i gravi indizi di colpevolezza segnalati a carico dell'indagato, permangono le esigenze cautelari quanto al grave pericolo di reiterazione di reati analoghi". Tuttavia ha dato incarico Alfredo Borghetti di verificare lo stato di salute dell’indagato. Incarico che sarà conferito domani mattina.

“Pienamente soddisfatti per la verifica della patologia, riteniamo utile far luce sulla situazione medica anche ai fini della detenzione e della condotta delittuosa”, dicono i difensori del dominicano che, dopo un primo periodo nel reparto protetto di Belcolle, attualmente si trova ristretto a Mammagialla.