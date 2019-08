Dodici arresti per rissa, tutti liberi

Due risse in poche ore avvenute tra il tardo pomeriggio domenica 25 agosto e lunedì 26. La prima al lago di Vico, l’altra in un bar di Santa Barbara nel capoluogo. I carabinieri hanno arrestato in tutto 12 persone che tuttavia sono state rimesse in libertà in attesa del processo per direttissima.

La prima zuffa è avvenuta nell’area di sosta vicina alla spiaggia di Riva verde tra Caprarola e Ronciglione ed ha coinvolto una famiglia di albanesi con una di rumeni che hanno iniziato a litigare per un parcheggio. Tre uomini da una parte e tre dall’altra, con due donne (una per ogni famiglia) che si sono aggiunte. Gli otto se le sono date per diversi minuti, tanto che alcune persone che erano nell’area, hanno chiamato i carabinieri. Per fermare la furia degli otto c’è stato bisogno di altrettanti militari arrivati sul posto con quattro equipaggi. Sei dei protagonisti della zuffa sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle a causa delle ferite riportate. A uno di loro ha riportato una frattura al setto nasale e gli sono stati dati trenta giorni di prognosi. I protagonisti della scazzottata sono stati tutti identificati e arrestati per rissa. Dopo una notte ai domiciliari sono stati liberati dal giudice che tuttavia ha convalidato il provvedimento dei carabinieri.

L’altra rissa è avvenuta all’interno e nelle zone adiacenti un bar nel quartiere di Santa Barbara. Una decina di persone avrebbero iniziato a darsele scagliandosi addosso sedie, tavoli e cassonetti dell’immondizia. Per diversi minuti in strada c’è stato il caos. Quando sono arrivati i carabinieri, almeno cinque persone sono riuscite a darsela a gambe. Altri due giovani sono stati invece bloccati e arrestati. Altri due invece sono stati individuati al pronto soccorso di Belcolle. Erano arrivati lì dicendo di essersi feriti a Roma. Ma è partita la segnalazione e i carabinieri li hanno arrestati poco dopo. Sono stati riconosciuti come due dei partecipanti alla violenta scazzottata che era avvenuta poco prima. Si tratta di “vecchie conoscenze” delle forze dell’ordine, tre ragazzi di 26 anni e uno di 34. Sono stati accompagnati prima nelle camere di sicurezza del comando provinciale poi nell’aula di tribunale per la direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri liberando i quattro in attesa del processo che si celebrerà tra qualche settimana. Dovranno rispondere del reato di rissa.