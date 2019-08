Fissata l'udienza per l'arresto di Landolfi

Giallo di Ronciglione, fissata l’udienza in Cassazione per decidere il destino di Andrea Landolfi, l’ex pugile romano di 30 anni indagato per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, deceduta all’ospedale Belcolle per le ferite riportate dopo una caduta dalle scale in casa della nonna del ragazzo la notte del 3 febbraio. Per la Procura, il fascicolo è seguito dal pm Franco Pacifici, è stato il trentenne romano a scagliare la ragazza giù dalle scale, e per questo aveva chiesto l’arresto negato dal gip di Viterbo. A inizio giugno c’era stata tuttavia la decisione del Tribunale del Riesame di Roma che aveva ribaltato la decisione del gip disponendo invece l’arresto e la misura cautelare per Landolfi. Contro quel verdetto, tuttavia, ha presentato ricorso il legale del giovane, l’avvocato Luca Cococcia. L’udienza è stata fissata dunque per il 24 settembre.

Per la Procura non ci sarebbero dubbi circa la responsabilità del giovane, descritto anche da alcune sue ex come un soggetto violento. Per l’accusa la ragazza, con la quale Landolfi aveva litigato durante la serata passata al pub, sarebbe stata sollevata di peso e scaraventata giù dalle scale. Decisivo in questo senso è stato l’esame dell’autopsia. Conclusioni che hanno spinto la Procura a spingere verso l’ipotesi dell’omicidio volontario. A supporto dell’ipotesi ci sarebbero anche le testimonianze delle persone che hanno visto i due ragazzi discutere nel locale.