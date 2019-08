Albero distrugge camper, il Comune pagherà

Un albero crolla e gli danneggia il camper in sosta: il segretario generale della Camera di commercio di Viterbo Francesco Monzillo fa causa al Comune e la vince. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e il 27 dicembre 2013: il camper di Monzillo, un caravan Rimo “Nemho 59”, era regolarmente parcheggiato in un’area di sosta in viale Trieste, tra il civico 129 e il 133, quando all’improvviso un albero si abbattè sul tetto del mezzo provocando un danno poi quantificato dai periti in 15 mila euro. Il segretario della Camera di commercio presentò quindi una richiesta di risarcimento danni e a distanza di cinque anni, in linea con i tempi laschi della giustizia italiana, il tribunale di Viterbo ha condannato Palazzo dei Priori al pagamento di 7.300 euro, oltre agli interessi dalla pubblicazione al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite pari a 6.078 euro, per un totale di 13.669 euro.

Monzillo, va detto, non è né il primo né l'ultimo cittadino che chiede e ottiene il risarcimento dal Comune dei danni subiti da eventi riconducibili alla responsabilità diretta dell’ente, come sanno bene l’assessore al contenzioso Paolo Barbieri e il personale del suo ufficio.

Per lo più si tratta di cause dovute al cattivo stato dei manti stradali, che oltre a fare la gioia di gommisti e carrozzieri spesso provocano dolori alle vittime di cadute più o meno accidentali. Anche le cadute di rami o di alberi sono eventi che capitano spesso, soprattutto durante i nubifragi. Per evitare o limitare il salasso continuo dei risarcimenti, in questi casi, il Comune non ha molti strumenti a disposizione, se non aumentare le spese per la manutenzione del verde pubblico e quelle per le strade. Cosa più facile a dirsi che a farsi considerati i noti problemi di cassa degli enti locali. D’altro canto nessuna compagnia assicurebbe mai un Comune, da quello di Roma a quello di Viterbo, per i danni prodotti dalle strade dissestate, pena il fallimento. Si scopre però che allo stato attuale Palazzo dei Priori non ha - abbastanza incredibimente - nemmeno una polizza che assicuri il proprio patrimonio dalla responsabilità civile verso terzi. In pratica se un cittadino si ferisce in qualche modo e non per colpa propria mentre assiste a uno spettacolo al teatro dell’Unione, mentre fa la fila all’ufficio anagrafe o, per restare sull’attualità, mentre visita il museo civico di piazza Crispi, il Comune paga il risarcimento di tasca propria. Pare che l’amministrazione Arena ora voglia finalmente correre ai ripari: la grana è nelle mani dell’assessora leghista Ludovica Salcini.