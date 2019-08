Tenta di violentarla poi la minaccia

Si era nascosto in un appartamento al Lido di Tarquinia, inseguito da un mandato di cattura perché accusato di aver tentato di violentare una sedicenne, picchiandola minacciandola poi di morte. Dopo la reazione della giovane, che era riuscita a respingerlo, era fuggito da Terracina. Ma i carabinieri lo cercavano da inizio luglio e nei giorni scorsi lo hanno individuato e arrestato a Tarquinia.

Si tratta di un indiano di 28 anni per il quale il gip di Latina aveva emesso a luglio un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ipotizzando i reati di violenza sessuale su minore, lesioni personali e violenza privata ai danni della ragazzina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la giovane sarebbe stata avvicinata in strada dall’indagato, conoscente della sua famiglia, che avrebbe poi tentato degli approcci sessuali. In particolare la ragazzina sarebbe stata palpeggiata e l’uomo ha tentato di baciarla. Lei ha opposto resistenza opponendosi con forza e allora l’uomo l’avrebbe picchiata per poi intimarle di non dire niente a nessuno minacciandola di morte.

Ma la ragazza è stata molto più coraggiosa di quanto pensasse il suo aguzzino. Ha raccontato tutto ai familiari e ha presentato querela ai carabinieri.

Dalla descrizione della giovane i carabinieri sono risaliti dunque al 28enne. Un indiano che lavora saltuariamente nei campi. Ma quando sono andati a prelevarlo nell’ultimo domicilio noto l’uomo aveva già fatto perdere le tracce. La reazione della ragazzina, forse, lo aveva messo in allarme e si aspettava una “visita” dei carabinieri.

I militari della stazione di Terracina, tuttavia, non si sono dati per vinti. Hanno cercato per oltre un mese il presunto responsabile delle molestie e delle violenze sessuali. Decisiva è stata l’attività informativa tra coloro che frequentavano l’uomo e lo studio del traffico dei suoi smartphone. Incrociando i dati del traffico dei suoi dispositivi mobili con le informazioni circa le conoscenze dell’uomo, i militari si sono convinti che si nascondesse nel Litorale di Tarquinia. Intuizione che si è rivelata giusta. Infatti giovedì l’uomo è stato individuato nei pressi di una palazzina dove c’è l’abitazione di un suo amico che, presumibilmente, gli ha dato ospitalità in queste ultime settimane.

L’uomo alla vista dei carabinieri non ha opposto resistenza. Probabilmente ha capito immediatamente perché lo cercavano.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato trasferito in carcere a Latina.

Su di lui indaga la Procura di Latina che, come detto, a luglio, dopo aver ricevuto l’informativa dei carabinieri aveva chiesto e ottenuto la misura cautelare.