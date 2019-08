Vigili, proteste e divisioni per Santa Rosa

Proclamato lo stato di agitazione dei vigili urbani a meno di dieci giorni del Trasporto di Santa Rosa, ma tra gli agenti non c’è unità e i sindacati si dividono sulla protesta. Ieri, come annunciato nei giorni scorsi, il responsabile provinciale del Diccap Ivo Aquilani ha ufficializzato lo stato di agitazione, ciò vuol dire blocco delle prestazioni straordinarie fino a che non sarà revocato, con possibili disservizi in concomitanza con le manifestazioni di settembre, in particolare la serata del 3. “Le criticità evidenziate nelle scorse settimane sono tali da mettere a rischio la serenità e la sicurezza degli operatori durante lo svolgimento delle proprie mansioni”, dice il sindacalista. Dunque la richiesta è quella di convocare immediatamente, prima di Santa Rosa, un tavolo per far rientrare la protesta. Qualche giorno fa Aquilani aveva diffuso una dura nota con critiche sulla gestione del corpo: “Ci sono agenti di serie A e serie B”, per poi elencare una serie di problematiche come la carenza cronica di personale, la mancanza di dotazioni e gli straordinari imposti agli agenti.

Non tutti sono d’accordo, però. Marco Aluisi e Giulia Centi della Uil-Funzione Pubblica nei giorni scorsi hanno specificato: “La comunicazione relativa allo stato di agitazione è stata per l’ennesima volta presentata autonomamente da una sigla sindacale, dalla quale ci dissociamo”. La Uil si dice disponibile, dunque, per un “confronto costruttivo nell’interesse di tutti i lavoratori, per risolvere i problemi reali senza fossilizzarsi in polemiche sterili”.

Sembra essersi scatenata una guerra tra i vigili negli uffici e quelli che lavorano all’esterno: “Da anni - dicono dalla Uil - sottolineamo l’effettiva carenza di personale che affligge il Comando. Vigili di serie A e B? Da un scrupolosa verifica non ci risulta, risulta invece che l’attività svolta dal personale esterno nella maggior parte dei casi manca di organizzazione, soprattutto di un controllo e di una efficace gestione delle risorse umane”.

...