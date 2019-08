Il lago sorvegliato dal cielo

Sversamenti e scarichi abusivi sul lago si cerca la verità dai cieli. Un elicottero dei carabinieri ha sorvolato mercoledì scorso lo specchio d’acqua del lago di Bolsena filmando tutto con delle apparecchiature in grado di fornire delle immagini e dei filmati ad alta risoluzione. Un piccolo filmato dell’operazione è stato postato sul profilo Twitter dell’Arma dei carabinieri.

L’operazione rientra in una serie di controlli preventivi finalizzati a controllare la qualità delle acque del lago e prevenire il fenomeno degli scarichi abusivi. Sversamenti magari non visibili da terra ma che invece sono individuabili dall’alto.

Dunque martedì il lago è stato sorvolato da un Ab4112 del nucleo elicotteri di Roma Urbe nell’ambito di un’operazione di prevenzione che ha coinvolto i carabinieri forestali della stazione di Montefiascone e del nucleo di polizia ambientale del comando provinciale delle “Sentinelle verdi”.

Durante il sorvolo, come detto sono state scattate diverse immagini e registrati dei filmati. Materiale utile per capire la presenza di scarichi abusivi e per risalire, casomai ai responsabili, degli sversamenti.