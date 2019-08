Inseguimento con spari a La Quercia

Martedì 20 agosto, nel pomeriggio, c’è stato un inseguimento per le vie de La Quercia, tra un’utilitaria con quattro presunti ladri a bordo e due auto civetta dei carabinieri, durante la quale c’è stata anche una sparatoria dietro alla chiesa. Continua la caccia a tre dei malviventi fuggiti a piedi dopo aver abbandonato il mezzo. Uno di loro, invece, è stato fermato e denunciato a piede libero: si tratta di un italiano.Tutto è avvenuto, sotto gli occhi di diversi testimoni. Alle 17,30 queste persone hanno visto sfrecciare una Ford Fiesta nuovo tipo di colore chiaro inseguita da un Suv scuro e una station wagon. L’utilitaria ha svoltato all’improvviso, a forte velocità, in via del Risorgimento, una stradina stretta vicino alla chiesa. Proprio lì, secondo chi ha assistito alla scena, sarebbe avvenuto un tentativo di speronamento da parte delle auto civetta che inseguivano. Quando le vetture erano dietro la chiesa alcune persone hanno sentito quattro spari. Colpi in aria per far fermare i malviventi. Dai pochi dettagli che sono filtrati dalle forze dell’ordine è emerso che le quattro persone si sarebbero date alla fuga dopo aver capito di essere pedinate dai militari che le stavano seguendo perché sospettate di voler mettere a segno un furto. I quattro hanno abbandonato l’auto poco prima di Viterbo fuggendo a piedi nei campi a bordo strada. Solo uno di loro è stato bloccato dai carabinieri. Per lui è scattata la denuncia a piede libero, mentre continua la caccia agli altri.

I carabinieri hanno sequestrato l’auto dove sono stati portati a termine degli accertamenti per capirne la provenienza e per individuare delle tracce degli occupanti. Nessuna collaborazione sarebbe arrivata, invece, dall’uomo bloccato mentre cercava di fuggire a piedi come i “colleghi”.