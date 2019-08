Anziano morto dopo lite, indagato minore

Sarà l’autopsia a fornire risposte esaustive circa le cause e la reale dinamica dell’evento che ha portato alla morte di Antonio D’Orazi, 76 anni, dopo tre settimane di calvario in ospedale in seguito ad una lite culminata in violenza la sera dello scorso 25 luglio a Bagnoregio.

Il presunto autore del colpo che avrebbe raggiunto l’anziano quella sera è un minorenne, il quale ora è indagato per omicidio preterintenzionale: nei suoi confronti sta procedendo la Procura del Tribunale per i minorenni di Roma, che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’anziano per capire quale sia stata realmente la causa del decesso e per avere maggiori elementi su quello che è successo realmente in quella sera nel borgo dell’Alta Tuscia.

I carabinieri di Montefiascone quella sera intervennero in seguito ad una chiamata pervenuta da parte di alcune delle stesse persone componenti i gruppi che erano stati protagonisti del diverbio; per quanto riguarda la causa del contendere si sarebbe trattato di questioni condominiali, screzi che andavano avanti da qualche tempo e che in quella serata avrebbero trovato il loro culmine.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate, due anziani (uno dei quali era appunto la vittima) avrebbero ripreso in strada quell’annoso diverbio, in due distinti episodi accaduti a distanza di pochissimo tempo nella stessa sera; in un primo momento i due uomini si sarebbero limitati ad uno scambio verbale; successivamente invece si sarebbero reincontrati e in questo secondo episodio avrebbero cominciato a usare le mani, fin quando tra qualche spinta e tentativi di separazione sarebbe “volato” un pugno, che avrebbe colpito Antonio D’Orazi.

Ambedue i litiganti erano accompagnati da altre persone (in tutto si sarebbe trattato di almeno cinque o sei) e anche le testimonianze di coloro che erano presenti sono al vaglio degli inquirenti, magari suffragate o meno dalle immagini riprese da qualche telecamera di sorveglianza.

I familiari di Antonio D’Orazi hanno presentato denuncia la sera stessa ai carabinieri di Montefiascone, segnalando nel sedicenne il presunto autore del gesto. Quello che dovrà chiarire l’esame autoptico è prima di tutto la compatibilità con il colpo che viene raccontato da alcuni testimoni, quindi la dinamica complessiva e cioè se l’uomo abbia battuto la testa nel cadere a terra e quale sia stato eventualmente il peso di questo presunto trauma nella conclusione mortale dell’evento.

Il legale che assiste la famiglia D’Orazi, avvocato Franco Taurchini, spiega che ogni valutazione è rimandata a quando si conosceranno i risultati dell’autopsia: ha nominato come consulente di parte il dottor Antonio Maria Lanzetti e attende con fiducia le risultanze dell’esame e l’annessa relazione; il dottor Filippo Milano, che l’ha eseguita nel pomeriggio di ieri, ha ora sessanta giorni di tempo per depositarle.