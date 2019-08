Sprangate nel centro di accoglienza, è tentato omicidio

Prese a sprangate un coetaneo all’interno del centro di accoglienza non riuscendo a ucciderlo solo per l’intervento di altri due ospiti che lo hanno bloccato e disarmato. E’ diventata definitiva nei giorni scorsi la condanna a 4 anni e 8 mesi per un gambiano di 22 anni che nell’ottobre del 2016 si rese protagonista della brutale aggressione all’interno di una struttura per richiedenti asilo situata nell’Alta Tuscia.

I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione presieduta da Adriano Iasillo ha rigettato il ricorso presentato dal giovane contro il verdetto della Corte d’Appello che aveva confermato la pena inflitta dal gip di Viterbo al termine del processo che si celebrò con il rito abbreviato. Secondo la ricostruzione dell’epoca il 22enne colpì con un tubo di ferro ripetutamente e violentemente al capo, al volto, all’addome e alle gambe un altro ospite della struttura. L’arma era stata prelevata da un magazzino del centro di accoglienza. La vittima riportò gravi fratture ed ematomi alla testa e si salvò solo grazie all’intervento di due stranieri che lo fermarono. Fu portata all’ospedale in codice rosso per le gravi ferite riportate.

I difensori dell’imputato avevano chiesto di riqualificare la condotta in lesioni personali gravi, riducendola pena. A sostegno della tesi avevano sottolineato una serie di incongruenze tra le versioni fornite dai testimoni oculari in sede di sommarie informazioni e quelle dell’incidente probatorio. Ma per i giudici l’aggressione è stata descritta nei minimi dettagli. La vittima - si legge nel dispositivo pubblicato qualche giorno fa - “dormiva insieme a un altro ospite” quando l’imputato “entrò nella loro stanza impugnando il tubo di metallo e iniziando a picchiarlo”. Per i giudici il 22enne “era animato da sete di vendetta per quanto avvenuto in un episodio precedente e aveva agito con dolo omicidiario, quanto meno sotto forma di dolo alternativo, accettando il rischio di lesioni o di un evento più grave”. L’arma - si legge nella sentenza - “era micidiale anche perché aveva dei ferri nella parte finale”.

L’imputato già nelle settimane precedenti all’episodio era stato segnalato per ben due volte alla Prefettura dalla direttrice del centro di accoglienza. Conclusioni contestate nel ricorso in Cassazione dalla difesa che invece ha sottolineato un giudizio affrettato verso un “tardo adolescente” (all’epoca dei fatti aveva 18 anni) che era incensurato e che fu con troppa fretta bollato come un potenziale assassino.

Ma i giudici hanno confermato le conclusioni dei giudici di appello che avevano negato le attenuanti generiche. Conclusioni fondate “sui motivi della condotta - una vendetta rispetto a un episodio precedente - oltre che sull’intensità del dolo, evidente perché l’imputato avrebbe continuato a colpire la testa della vittima con il tubo di metallo se non fossero intervenuti gli altri ospiti”.