Insegna distrutta da un furgone

Amara sorpresa sabato 17 agosto, al momento dell’apertura della saracinesca, per i titolari del negozio “Materassi Due Sogni” ubicato lungo via Vincenzo Ferretti, davanti all’incrocio con piazza Guglielmo Marconi. Nel percorrere la via, un camion o un grosso furgone ha distrutto l’insegna dell’attività commerciale posizionata a circa tre metri di altezza, danneggiando anche il muro. “Chiunque sia stato – commentano i titolari del negozio- ha certamente provocato un danno ingente. Spero che l’autore di questo misfatto non rimanga impunito”. I residenti del palazzo danneggiato hanno raccontato di aver sentito all’improvviso un grosso botto. Per poter identificare il veicolo verranno probabilmente vagliate e controllate le immagini riprese dalle telecamere posizionate nelle vie del centro storico.