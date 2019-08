Si rompe un tubo, tangenziale sott’acqua per venti ore

Via Vico Squarano sott’acqua per una ventina d’ore consecutive. Dal pomeriggio di venerdì 16 agosto fino a metà mattina di sabato 17 un fiume d’acqua ha continuato a correre sopra e sotto l’importante arteria. Un bel tratto di Tangenziale Ovest è stato di fatto ridotto ad acquitrino a causa di una rottura delle sottostanti condutture dell’acqua. Tutto è stato tamponato con qualche cartello a segnalare il pericolo e niente più. Prima dell’arrivo degli operai si è dovuta attendere la mattina del giorno dopo, tra lo sconcerto di residenti e commercianti della zona.

“Negligenza totale - commenta un residente -. Una cosa del genere non è possibile, roba da terzo mondo. E’ la decima volta che succede una cosa simile in via vico Squarano. Se continua questa situazione qui si svuota tutta la strada, si corre un pericolo vero. L’acqua scava e svuota e più si indebolisce la struttura sotto la strada e più si rischia sopra”. Tante le lamentele di chi vive il quartiere. Una vera e propria situazione di rischio per gli automobilisti ma soprattutto per chi viaggia su due ruote. Intanto, mentre l’acqua corre e crea disagi e rischi alla pubblica incolumità la società che gestisce il servizio idrico nell’Ato1 lascia i dipendenti senza stipendio. Il tutto in un quadro che vede l’assunzione, mediante una società di lavoro interinale, di sei nuove persone.