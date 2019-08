Nascondeva cocaina in casa, in manette

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo, durante il fine settimana hanno portato a termine due distinte operazioni contro lo spaccio in centro, ed hanno arrestato tre spacciatori; in una operazione hanno sorpreso due cittadini di origini africane mentre cedevano due dosi di hashish del peso di 6 grammi ad un giovane assuntore del luogo , immediatamente sono stati bloccati e perquisiti e tratti in arresto, mentre l’ assuntore è stato segnalato alla prefettura.

Nella seconda operazione i carabinieri hanno arrestato un giovane spacciatore italiano , di Viterbo, che è stato perquisito presso la sua abitazione e trovato in possesso di 10 grammi di cocaina oltre a tutto l’ occorrente per confezionare le dosi di droga. Immediatamente è stato dichiarato in arresto