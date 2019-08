Ferisce con una lama la sorella

Rissa con bastoni e coltelli all'alba del 4 agosto in un appartamento di via San Lorenzo. La zuffa, avvenuta alle 5 del mattino, ha coinvolto tre coppie ed altre persone, in buona parte sudamericani. A scatenare tutto sarebbe stato un domenicano che avrebbe tentato di strangolare la fidanzata per poi accoltellare la sorella che tentava di aiutarla. Ne sarebbe nata una violenta rissa che ha coinvolto altre sei persone: sono volati calci, schiaffi, pugni e bastonate. Sono intervenute le volanti della polizia. E' stata fermata una persona.