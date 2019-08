Crolla un muro di cinta a Villa Lante

E' crollato nella notte una parte del muro di cinta di Villa Lante. Il cedimento si è verificato nella notte di giovedì 1 agosto all'altezza di Strada Chiesola poco prima delle 24.

IL MURO CROLLATO (Guarda le foto)

Le pietre sono finite sulla strada ma, per fortuna, vista la tarda ora non ci sono stati danni alle persone. L'area è stata transennata e messa in sicurezza, per quanto riguarda la parte di muro rimasta in piedi, dai vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici del Comune per cercare di stimare i danni: il muro ha ceduto per circa dieci metri.