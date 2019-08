Vendono auto sequestrata, tre nei guai

Agenti della Polstrada di Viterbo appartenenti all’ufficio verbali e alla squadra di polizia giudiziaria ha denunciato 3 persone (2 cittadini italiani e 1 di nazionalità argentina) per non aver ottemperato agli obblighi di custodia di un veicolo, nonché per falso ideologico.

A seguito di indagini scaturite dal sequestro di un’autovettura che circolava priva della prescritta copertura assicurativa, in conseguenza della confisca del veicolo da parte della locale Prefettura, gli agenti hanno denunciato la proprietaria del mezzo e, in concorso con essa, il conducente (che era stato nominato custode della stessa vettura).

Infatti, i soggetti, in concorso tra di loro, non ottemperavano agli obblighi di custodia previsti a seguito del sequestro e successivo affidamento in custodia, ma procedevano alla vendita del veicolo. L’acquirente, cittadino argentino, una volta acquistata l’autovettura, nonostante non gli fosse stata consegnata la carta di circolazione perché allegata al sequestro, al fine di richiederne il duplicato, effettuava falsamente la denuncia di smarrimento della stessa, incorrendo, pertanto, nella violazione penale di “Falso ideologico”.