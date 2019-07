Giro di vestiti contraffatti, 56 indagati

Producevano e vendevano capi contraffatti e negli anni si erano creati un discreto giro di clienti, buona parte dei quali italiani, sul Litorale ma anche al logo di Bolsena o nel capoluogo. L’organizzazione, composta da 56 senegalesi (31 già identificati), è stata scoperta grazie a una meticolosa indagine della Guardia di Finanza partita dopo che, circa un anno fa, le Fiamme Gialle di Tarquinia iniziarono a indagare sull’attività di un opificio abusivo allestito in un appartamento al Lido.

Ne è nata un’inchiesta della Procura di Civitavecchia che ieri ha portato a un blitz che ha visto impegnati 100 militari della Finanza che hanno portato a termine trenta perquisizioni sequestrando 7.450 capi contraffatti di noti brand come Adidas, Burberry, Roberto Cavalli, Chanel, Dolce&Gabbana, Gucci, Hogan e Nike a Tarquinia, Viterbo, Canino, Montalto di Castro, Montefiascone e Civitavecchia. Da quello che è emerso dalle indagini i senegalesi comunicavano tra loro utilizzando un dialetto del loro paese, il wolof. Un particolare che ha reso particolarmente ardue le indagini a causa della difficoltà a reperire un interprete. Ad ogni componente dell’organizzazione era affidato uno specifico ruolo: taluni avevano il compito di assemblare il materiale contraffatto; altri quello di provvedere alla distribuzione e alla vendita al dettaglio; altri ancora quello da fungere da vedette per avvisare gli addetti allo smercio dell’arrivo delle forze dell’ordine con l’uso di appositi codici comunicativi criptati. In particolare, avevano creato un gruppo whatsapp con cui si scambiavano informazioni e notizie anche su eventuali controlli delle forze dell’ordine.

I senegalesi venivano contattati da persone di tutte le estrazioni, anche professionisti, per l’acquisto di diversi capi. Alcuni italiani inviavano loro la foro del capo firmato visto in vetrina e dopo pochi giorni i senegalesi glielo procuravano. Ovviamente falso. Nel capoluogo per esempio diversi scambia avvenivano in via del Crocifisso.

Gli acquirenti, molti dei quali sono stati identificati durante le indagini, rischiano una sanzione pecuniaria da 100 a 7.000 euro.