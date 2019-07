Scippo in via Garbini, caccia a uno straniero

Scippo martedì 29 luglio in via Garbini. Tutto è avvenuto alle 14,30 quando una donna che camminava sul marciapiede è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato la borsetta per poi fuggire di corsa. Nella colluttazione la donna è finita a terra nei pressi del Gran Caffè Scandavini. la donna è stata immediatamente soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia. Il caso è stato preso in carico dall’Arma che una volta raccolte le prime testimonianze a metà pomeriggio ha fermato un quarantenne italiano che è stato portato in caserma. Ma l’uomo è risultato estraneo al fatto che era avvenuto un paio d’ore prima in via Garbini.

Infatti dalla testimonianza della vittima e da quella di alcune persone che hanno asssitito alla scena, è emerso che lo scippatore è un ragazzo, ventenne, con la pelle scura.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118. E’ rimasta leggermente contusa a un braccio dopo la caduta a terra. E’ stata trasportata dunque al pronto soccorso di Belcolle.