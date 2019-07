In sette rischiano di annegare

Sfiorata la tragedia al Lido, ben 7 persone, tra cui 4 bambini, hanno rischiato di annegare e sono stati salvati da tre giovani bagnini, Christian Iodice, Mirko Fattori e Riccardo Piras, che hanno messo a rischio la loro vita, per riportarli a riva sani e salvi. Tutto è accaduto intorno alle 16 del 29 luglio quando nello specchio d’acqua al confine tra gli stabilimenti balneari i Marinai e il Nando, quindi, spiaggia libera, una famiglia composta da padre, madre, nonno e 4 bambini hanno dato chiari segni di essere in pericolo. Dalla riva i bagnini hanno compreso subito e senza esitare si sono tuffati in mare vestiti, uno di essi , sapientemente, con il rullo di salvamento mentre il mare grosso e tanta corrente allontanava sempre più i bagnanti. Momenti di panico: gli adulti hanno bevuto tanta acqua pur di tenere a galla bambini. Ma dalla riva sono stati raggiunti da Fattori (18 anni) dai Marinai, Piras (24 anni) dal Nando e Iodice dal Mirage (21 anni). Un salvataggio assai impegnativo: le forti correnti, lo shock in cui versavano tutti ha reso veramente difficile l’operazione, solo l’esperienza e il sangue freddo dei giovani bagnini ha evitato che il tutto si trasformasse in tragedia. Il padre dopo aver consegnato i figli ad un bagnino è riuscito da solo ad arrivare a riva. I primi ad essere portati a riva sono stati la madre e due bambini. Momenti di puro terrore con la madre portata in salvo urlava vedendo gli altri due bambini ancora in mare aggrappati a uno dei bambini. Poi sono riusciti tutti a raggiungere la riva. I bagnini, stremati dalla fatica e doloranti hanno confessato, di aver ingurgitato acqua anche loro. La madre ha ringraziato in lacrime ma uno dei bagnini non ha lesinato, come giusto, a gran voce, i rimproveri per l’essere stati tanto incauti, mettendo a rischio non solo la vita dei figli ma anche quella dei giovani che hanno rischiato non poco per portarli in salvo. La famiglia si è dileguata velocemente dalla spiaggia per paura o vergogna. La famiglia non era andata al largo, ma le forti correnti sottomarine l’hanno trasportata velocemente quasi presso la prima boa, ma quando il mare è nelle condizioni in cui era ieri, si dovrebbe essere più cauti.