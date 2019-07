Pizzeria allagata per la nona volta

Pizzeria a Porta San Pietro finisce per la nona volta sott'acqua, si tratta dell’Osteria Salicicchia, allagata, nella notte tra sabato e domenica, fino all'altezza delle ginocchia. Momenti di disperazione e sconforto per i titolari, dopo un'intera giornata di lavoro. La proprietaria Catia Marchetti si è ritrovata a notte fonda nel suo locale trasformato in un campo di guerra. Per diverso tempo è rimasta intrappolata all’interno perché l’area di Porta San Pietro è finita sott'acqua. “Ci avevano assicurato che con i lavori finiti al parcheggio di via delle Fortezze non avremmo avuto più problemi e invece eccoci di nuovo qui – si sfoga la titolare -. Stavolta però non lasceremo correre e non ci passeremo sopra. Chi è responsabile è in dovere di risarcire i danni che abbiamo subito. Con l’allerta meteo diramata da giorni, non c’è stato nessuno e dico nessuno,che ha fatto manutenzione dei tombini”.

Per decine di minuti il tratto finale della zona delle Fortezze si è trasformato in un fiume, pronto a incanalarsi su porta San Pietro. Il risultato finale è stato il disastro per l’Osteria Salicicchia. “Abbiamo i frigoriferi pieni di robe da buttare e oggetti tanto del locali quanto personali rovinati – continua la signora Marchettini -. Anche il passeggino di nostra figlia”.

Un problema senza soluzione, soggetto a una sorta di detestabile eterno ritorno. La non pulizia delle caditoie e dei tombini l’origine. Non pulizia registrata tanto in epoca Michelini quanto in era Arena. Perché i sindaci cambiano ma il contratto di servizio con Viterbo Ambiente per questi interventi di manutenzione no. Ed è lì che si annida il problema.