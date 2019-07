Ubriaco rovescia fioriera in piazza

L’alcol può fare brutti scherzi, soprattutto se ingerito in dosi eccessive. Lo sanno bene due signori, sembra di origine rumena, che in piazza Matteotti, in preda ai fumi alcolici, hanno fatto un piccolo show pubblico che si è concluso con una rovinosa caduta a terra. Mentre barcollavano, i due hanno inciampato sbadatamente contro una grossa fioriera in metallo capovolgendola. La simpatica scenetta è stata immortalata dagli scatti fotografici di alcuni residenti del centro storico. “Purtroppo - affermano questi ultimi - sono episodi che capitano spesso. A piazza Matteotti, ma anche altrove, nel centro storico, sopratutto di sera e di notte, è facile imbattersi in persone a cui piace bere molto, anzi troppo. Lo si vede anche dalle bottiglie vuote abbandonate ovunque”.