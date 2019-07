Ragazzine molestate: "Il pakistano va scagionato"

Dopo la scarcerazione del pakistano, in carcere quasi due mesi con l’accusa di violenza su minori, i difensori chiedono alla Procura di archiviare le accuse a suo carico. “L’ordinanza di liberazione è una pietra tombale su questa indagine”, dicono gli avvocati Marina Bernini e Samuele De Santis che aggiungono: “A questo punto ci aspettiamo che la procura richieda l’archiviazione del procedimento nei confronti del nostro assistito; pochi gli avrebbero creduto, in questo sta il centro del diritto di difesa e della dignità di essere avvocati, anche d’ufficio”.

Il punto è infatti capire come si muoverà a questo punto la Procura. Il pm Chiara Capezzuto aveva comunque dato parere negativo all’alleggerimento della misura cautelare considerando che, secondo l’ufficio, le due vittime per le quali era scattato l’arresto il 1 giugno. Si tratta dei due episodi avvenuti il 2 maggio quando un maniaco ha avvicinato una bambina di 13 anni cercando di abbassarle i pantaloni e baciarla in bocca. Poco dopo ha avvicinato una undicenne nell’androne prendendola in braccio per poi accarezzarla alle spalle e al seno. “Sei bella”, le diceva mentre tentava approcci sessuali. Racconti che le due bambine hanno confermato ma. Tuttavia solo quest’ultima ha indicato l’indagato durante il riconoscimento, avvenuto tramite lo specchio unidirezionale, effettuato giovedì durante l’incidente probatorio. Ma ha anche aggiunto di non essere sicura. L’altra, considerata la testimone principale visto che ha affermato di aver incontrato altre tre volte l’uomo che l’avrebbe aggredita, ha invece detto che nessuno dei tre uomini che erano al di la del vetro era quello che ha cercato di violentarla. Le altre due vittime, che hanno denunciato i fatti successivamente all’arresto, non hanno riconosciuto il bracciante agricolo di 29 anni. Una circostanza che ha portato il gip Francesco Rigato a considerare il quadro indiziario a suo carico “notevolmente mutato” per questo la misura della custodia cautelare in carcere è stata cambiata con quella dell’obbligo di firma quotidiano presso le forze dell’ordine.