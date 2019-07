Barca in difficoltà, salvate nove persone

Paura al lago di Bolsena per una barca in difficoltà che ha iniziato a imbarcare acqua nei pressi dell'Isola Bisentina. Sull'imbarcazione si trovavano nove persone, tra le quali una bambina. I vigili del fuoco, intervenuti in brevissimo tempo visto che si trovavano sul posto per un precedente intervento, sono riusciti a portare in salvo tutti gli occupanti della barca, molto spaventati ma in buona salute.