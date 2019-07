Litigano in casa e si feriscono, denunciati due pakistani

Litigano in casa e si feriscono. Due pakistani sono stati denunciati per lesioni dalla polizia per i fatti che sono avvenuti la notte del 26 luglio nel quartiere Pilastro. Le volanti sono state allertate da alcuni cittadini che avevano notato un ragazzo sanguinante alla testa in via Bruno Buozzi davanti alla chiesa.

Il giovane è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti che hanno chiamato il 118. Dopodiché, dalle informazioni assunte dal ferito, riscontrate da immediate indagini, è stato appurato che poco prima il ragazzo, mentre era in casa, aveva avuto una discussione per futili motivi con il suo coinquilino, sfociata in una lite che è degenerata con colpi di coltello da parte di un soggetto e colpi di manico di scopa da parte dell’altro. Infatti, nell’appartamento si riscontrava la presenza dell’altro ragazzo, anch’egli ferito alla mano il quale confermava di aver litigato con il suo coinquilino.

I due ragazzi, dopo essere stati medicati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Belcolle, con prognosi di 7 e 4 giorni venivano quindi condotti in Questura e denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali.