Tutto pronto per la fiera del vino di Montefiascone

Definita nei dettagli la 61esima Fiera del vino di Montefiascone in programma dall'1 al 15 agosto. Confermata, dunque, la durata di quindici giorni della fiera tutta a ingresso libero, senza il pagamento del ticket introdotto nell’edizione 2018. Assente anche il ticket del percorso “In cantina con Defuk” che prevedeva calice e tracolla. Ritorna poi in via Trento il tradizionale appuntamento enogastronomico “Il Cantinone” (5 -11 agosto) e gli “Amici del Colle” sono pronti per riproporre una giornata tutta medioevale (11 agosto). Immancabile, infine, la sfilata del Corteo storico in onore di Defuk con esibizioni e rievocazioni (7, 9, 11 agosto), tra cui l’arrivo del servo Martino per la serata inaugurale della Fiera del vino 2019 (1 agosto ore 21,30 piazzale Roma).