Coca nascosta nel carico di patate, 10 anni al camionista

Condanna a dieci anni per il camionista trovato alla guida di un tir all'interno del quale sono stati trovati 46 chili di cocaina. Il blitz della Finanza risale a febbraio a Grotte di Castro, il 26 luglio è arrivata la sentenza di primo grado per l'autotrasportatore pugliese di 65 anni. L'imputato, per il quale era stato disposto il tito immediato, aveva optato per l'abbreviato e dunque il processo si è concluso davanti al gip Francesco Rigato. Il pm Franco Pacifici aveva chiesto 9 anni. La difesa annuncia ricorso in appello.