Si accende la Notte bianca alla Porta della Verità

Mercoledì 24 luglio si accendono i riflettori a Viterbo a Porta della Verità. Per ridare energia alla vita del centro storico un'altra iniziativa interessante. La notte bianca della Verità. Dalle ore 18 fino alle 24 sarà possibile passare una piacevole serata nel salotto naturale del centro storico compreso tra porta della Verità, via della Tuccia e via della Verità (ultimo tratto). Coccolati dalla musica di sottofondo, sarà possibile degustare i prodotti delle attività commerciali aperte tutta la notte (cene e degustazioni), con mercatini di artigianato e intrattenimento per i più piccoli (trucca bimbi).