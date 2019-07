Controlli sulle strade, arriva l'etilometro di nuova generazione

Durante i mesi estivi, la Sezione Polizia Stradale di Viterbo potrà vantare alcuni nuovi strumenti tecnologici a disposizione per effettuare attività di prevenzione e repressione: sono gli etilometri di nuova generazione. Nella Tuscia ce ne sono quattro a disposizione. Sono strumenti portatili, di ridotte dimensioni, molto più maneggevoli degli illustri predecessori che necessitavano di presa di corrente dell’autovettura di servizio, completi di boccaglio incorporato con sistema usa e getta, display e stampante bluetooth, utilizzabili come un moderno smartphone in tutte le circostanze e condizioni, completi di batterie di lunga durata. Le pattuglie di servizio della Sezione e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi ne sono già state dotate per garantire controlli più efficaci e funzionali alle attività istituzionali di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica.