Frontale sulla Tuscanese, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente lungo la Tuscanese. E’ successo nella tarda mattinata di martedì 23 luglio al chilometro 4. L’incidente ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti, la polizia stradale per i rilievi e la polizia municipale per regolamentare il traffico, visto che l’incidente ha causato un rallentamento. Quando sono stati estratti dalle lamiere delle auto i feriti erano coscienti.