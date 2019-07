Cavallo morto al Palio, ex sindaco assolto

“Assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste”: è la conclusione del procedimento a carico di Roberto Furano, all’epoca dei fatti contestati - aprile 2015 - sindaco di Bomarzo. Furano era accusato di maltrattamenti di animali a seguito della morte di un cavallo, Quintana si chiamava, infilzato dalla staccionata durante una curva a gomito. Quattro anni di attesa e poi l’assoluzione, che è lo stesso ex sindaco a rendere nota: “Con questa dichiarazione - afferma Furano - voglio informare ufficialmente chi mi è stato vicino, ma anche chi sperava in un finale diverso. Sono stati quattro anni di attesa per certi versi pesanti per me, per la mia famiglia e per chi mi è stato accanto, per l’evoluzione che la manifestazione del palio ha avuto e per le esternazioni, talvolta pesanti”. L’ex sindaco non nasconde che sicuramente serviva più vigilanza sulla regolarità della documentazione, e spiega: “Alle 13,55 del 23 aprile 2015, a manifestazione iniziata, era stata protocollata una lettera con la quale si comunicava l’incompletezza della documentazione. In quel momento - ricorda - non potevo sottrarmi alle mie responsabilità e non ho esitato ad avvalermi di tutte le facoltà che la mia carica prevedeva, nel rispetto delle normative vigenti, autorizzando la corsa e il regolare svolgimento della manifestazione”. Poco dopo la tragedia: il cavallo Quintana, nell’affrontare una curva a gomito, finisce contro la staccionata, infilato in un palo. Il giorno successivo scattano le indagini e i controlli. Furano venne accusato di aver “voluto accontentare il popolino”. Non è così, afferma oggi, dopo l’assoluzione: “Ho voluto rispettare una tradizione e onorare l’impegno di chi, come i Rioni e la Proloco, lavora tutto l’anno per la festa del nostro patrono, senza tralasciare l’economia di Bomarzo. Il verdetto dei giudici è una risposta a chi, anche in consiglio comunale, parlò di una corsa clandestina. Torno a ringraziare la mia famiglia, tutti i miei concittadini che ho avuto l’onore di rappresentare per cinque anni come sindaco, ringrazio tutto il gruppo della lista ‘Uguaglianza’ che negli anni mi è stato accanto sostenendomi sempre e in ultimo un ringraziamento a chi da quattro anni siede tra i banchi dell’opposizione, Marco e Marzia, per essere stati in prima linea nel respingere gli attacchi infondati che arrivavano”.

Oggi dunque la vicenda si è definitivamente chiusa chiarendo che tutte le normative erano state rispettate e non c’era alcun problema di autorizzazioni.