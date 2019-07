Telecamere fuori dalle scuole per contrastare lo spaccio

Anche il Comune di Viterbo riceverà un finanziamento ad hoc per l’installazione delle telecamere all’esterno delle scuole. Si tratta di 36 mila euro concessi nell’ambito del progetto “scuole sicure” varato dal ministero dell’interno e finalizzato soprattutto a contrastare lo spaccio e l’uso della droga.

Verrà anche avviata, fa sapere la Lega nell’annunciare l’avvenuto finanziamento dell’iniziativa, una specifica “campagna informativa per sensibilizzare i giovani sulle nefaste conseguenze che derivano dall’utilizzo delle sostanze stupefacenti”. “Sicurezza, prevenzione ed educazione - dice ancora la Lega in un comunicato stampa - sono il risultato di un’attenta politica del ministro Salvini, che produrrà benefici anche per la nostra città”.

La Lega ringrazia quindi il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, “che si è subito attivato per far partecipare il Comune di Viterbo al progetto del ministero, e il prefetto, Giovanni Bruno, il cui prezioso lavoro di raccordo istituzionale è stato determinante per il raggiungimento di questo importante obiettivo.