Anziana cade in casa, salvata dai vicini

L’hanno sentita urlare dalla sua camera e per soccorrerla non hanno esitato a sfondare la porta. Brutta avventura, in centro, per un’anziana che, caduta in casa mentre era da sola, non riusciva a rialzarsi e urlava per la paura e il dolore. Ha avuto tuttavia la forza di arrivare fino al balcone della camera per chiedere aiuto.

I primi a sentire i suoi lamenti sono stati alcuni passanti ma soprattutto i vicini. Uno di loro ha immediatamente chiamato i soccorsi ma nel frattempo altri hanno deciso di intervenire e per farlo hanno dovuto sfondare la porta della camera.

Sul posto è arrivato in poco tempo un mezzo del 118. I sanitari hanno medicato la donna e poi l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle per ulteriori accertamenti.

Sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso ma hanno constatato che al momento dell’incidente la signora era sola, in una camera chiusa dall’interno. A quel punto è risultato chiaro che la causa delle ferite e delle contusioni erano da addebitare alla caduta accidentale, per cause in corso di accertamento da parte dei medici. Forse ha accusato un malore.

Nel frattempo erano arrivati anche i vigili del fuoco, nel caso in cui si fosse reso necessario arrivare alla camera tramite la scala esterna per far entrare i soccorsi.

Ma i vicini erano intervenuti subito sfondando la porta. E’ successo nei pressi di San Carluccio, nel centro storico.

Nella disgrazia la donna è stata anche fortunata, perché, essendo venerdì sera, il centro era invaso da turisti e residenti.

La signora è ospite di una struttura di proprietà dell’amministrazione comunale, messa a disposizione di persone in difficoltà che non hanno un’abitazione.

Ogni persona, infatti, ha a disposizione una camera per il tempo necessario a trovare un alloggio definitivo.