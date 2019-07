Boy scout cade in un dirupo dopo un volo di 15 metri

Un boy scout di 15 anni è caduto in un dirupo dopo un volo di 15 metri. E' successo nel corso di un’escursione nei pressi della base BP Park di Bassano Romano. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana e il 118. Quando è stato raggiunto dai soccorsi il ragazzo era vigile. Sul posto anche i carabinieri di Bassano Romano per accertare la dinamica dell'incidente. Le sue condizioni non sono gravi.