Donna di 71 anni trovata morta in casa

Una donna di 71 anni è stata trovata morta in casa, in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Baracca, a Viterbo. Il ritrovamento risale al primo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 luglio, ad opera dei vigili del fuoco, allertati da un familiare che aveva provato a mettersi in contatto con la donna, senza però riuscirci. Allarmano per il prolungato silenzio il familiare aveva deciso di chiamare i vigili del fuoco. E’ probabile che la donna sia deceduta per cause naturali.