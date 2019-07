Muore allo stadio Rocchi tifoso della Viterbese

Un tifoso della Viterbese di 83 anni, L. V., di Viterbo, è morto oggi, mercoledì 17 luglio, allo stadio Rocchi a causa probabilmente di un malore. L'uomo, intorno alle 10, si trovava all'interno dello stadio per chiedere informazioni sulla sua squadra del cuore, al momento impegnata in un passaggio di proprietà. All'improvviso lo hanno visto accasciarsi a terra privo di sensi. Immediati i soccorsi, sul posto è giunto un mezzo del 118. Gli operatori hanno tentato sul luogo una manovra di rianimazione purtroppo finita nel nulla. L'uomo, infatti, è morto alle 12,30 circa. I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio per capire la dinamica dell'accaduto. Al momento del fatto c'erano pochissime persone, l'uomo non è stato visto cadere, ma è stato trovato a terra privo di sensi.