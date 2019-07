Legionella, segnalati 5 albergatori

Il Nas di Viterbo ha effettuato alcuni controlli igienico sanitari finalizzati a prevenire l’insorgenza di casi di Malattia del Legionario (detta anche legionellosi: infezione polmonare normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol oppure di particelle derivate per essiccamento). Al termine delle ispezioni i militari hanno segnalato 5 persone, responsabili legali di diverse strutture ricettive laziali, per aver omesso di applicare i protocolli per la prevenzione ed il controllo della nota malattia.