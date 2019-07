Danneggiata la vetrina della sede di Forza Italia

Danneggiata la sede di Forza Italia di Civita Castellana. A darne notizia è il responsabile cittadino Domenico Parroccini: "Ho appreso da una nostra iscritta, poiché mi trovo fuori sede per impegni professionali, che la sede in Piazza Matteotti è stata oggetto di un atto di vandalismo da parte di ignoti: è stata rotta la vetrina laterale che si affaccia in via della tribuna, una storica traversa del nostro centro storico. Sono molto dispiaciuto di quanto accaduto. Spero che questo episodio non sia un atto di matrice politica bensì una azione grave di qualche stolto magari in preda ai fumi dell alcool. E' doveroso denunciare questo atto di vandalismo perché tutte le vie del centro storico sono spesso oggetto di azioni incivili che ledono i nostri principi del decoro urbano"