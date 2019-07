Tir carico di patate e cocaina, processo lampo per il camionista

Processo lampo per l’autotrasportatore alla guida del Tir carico di patate e cocaina fermato a febbraio a Grotte di Castro. Angelo Carmelo Flore, 64enne pugliese che da allora si trova ai domiciliari con l’accusa di spaccio aggravato, sarà processato con l’abbreviato. Il gip Francesco Rigato ha accolto la richiesta per il rito alternativo avanzata dall’imputato di Ostuni (gli avvocati Samuele De Santis e Lolita Maria Buonfiglio Tanzanella). Il pm Franco Pacifici nei giorni scorsi aveva chiesto e ottenuto il rito immediato. Il camion fu fermato dai finanzieri l'8 febbraio scorso di fronte al consorzio cooperativo ortofrutticolo dell'Alto Viterbese a Grotte di Castro. Era partito dall’Olanda con un carico di patate da seme, ma nel doppio fondo di uno dei rimorchi c’era dell’altro e i militari delle Fiamme Gialle lo sapevano bene. Quella “spedizione”, infatti, veniva monitorata da giorni nell'ambito di un’indagine della guardia di finanza di Napoli e Viterbo. Nel doppio fondo ricavato nel comparto di custodia della ruota di scorta, sul lato destro del rimorchio, sono stati trovati 39 panetti di polvere bianca che dopo i test di rito è risultata essere cocaina: in tutto 46,210 chilogrammi lordi (39 chili netti secondo l'accusa) utili per confezionare 207.172 dosi.

Attualmente l'imputato si trova ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in Puglia. Dopo un primo periodo in carcere, a Mammagialla, la custodia cautelare è continuata, da inizio maggio, nella sua abitazione.