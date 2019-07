Pedofilo seriale, spuntano altre due vittime

Ci sono altre due bambine che nei mesi scorsi sarebbero state molestate dal 29enne pakistano arrestato il 1 giugno e che da allora è in carcere accusato di violenza sessuale ai danni di due ragazzine di 11 e 13 anni. Nei giorni scorsi nel fascicolo a carico del bracciante, affidato al pm Chiara Capezzuto, sono state inserite delle nuove denunce: i genitori di due bambine, entrambe intorno ai 9 anni, residenti a Viterbo, hanno riferito che le loro figlie sarebbero state avvicinate da un uomo che avrebbe tentato degli approcci cercando di palpeggiarle. Agli atti c’è anche un riconoscimento ed entrambe hanno indicato il pachistano già in carcere per gli episodi analoghi avvenuti ad aprile.

Le vittime, dunque, raddoppiano. da due a quattro. In fin dei conti già il giorno dell’arresto la polizia aveva lasciato intendere che potevano esserci altri episodi da studiare. La Procura a questo punto sembra intenzionata a fissare le testimonianze delle ragazzine e presto potrebbe chiedere un incidente probatorio per ascoltarle in forma protetta davanti al gip Francesco Rigato.

I difensori dell’uomo in carcere (gli avvocati marina Bernini e Samuele De Santis) stanno ultimando le indagini difensive che presto saranno depositate. Si punta a dimostrare, da quello che filtra, che l’uomo ripreso dalle telecamere non è il loro assistito che, nei giorni delle presunte molestie, si sarebbe trovato altrove.

L’uomo al momento dell’arresto era accusato di due episodi avvenuti entrambi il 2 maggio. Nel primo caso avrebbe avvicinato una tredicenne sul pianerottolo dell’abitazione in cui vive, “bloccandola spalle contro il muro”, palpeggiandola nelle parti intime, “tentando di abbassarle i pantaloni e di baciarla”. Poche ore dopo avrebbe tentato un approccio con una ragazzina di due anni più piccola “tenendola ferma in un angolo”, per poi “prenderla in braccio, accarezzarla e costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà”. Entrambe sarebbero riuscite ad allontanarsi “in preda al terrore, urlando”.

La tredicenne sarebbe stata seguita fin da piazza San Faustino e a riprova di ciò l’accusa ha depositato i video che riprendono l’uomo mentre pedina a distanza la ragazzina.

L’indagato, durante l’interrogatorio di garanzia, ha negato tutte le accuse sostenendo che quel giorno si stava recando in tabaccheria.