Vetralla piange Gabriele Prossomariti

Doveva ancora compiere 40 anni, ma la sua esistenza si è spezzata lungo l’Aurelia dopo che è finito con il suo furgoncino contro un tir. Per Gabriele Prossomariti, romano d’origine ma residente da anni a Vetralla, non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi il suo cuore aveva già cessato di battere: è morto praticamente sul colpo.

L’incidente è avvenuto alle 8.40 di venerd' 12 luglio al chilometro 2,300 dell’Aurelia Bis nel territorio di Tarquinia, all’altezza dell’Avio Superficie. Il furgoncino Fiat Doblò guidato dal ragazzo di Vetralla, per cause che devono ancora essere accertate, è entrato in collisione con un autotreno, un camion di quelli utilizzati nelle cave. Il piccolo mezzo è finito sotto all’enorme tir: l’impatto è stato terribile e il furgoncino è stato ridotto a un ammasso di lamiere contorte, specialmente l’abitacolo. All’interno c’era Gabriele Prossomariti che non ha avuto scampo: è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Sul posto, poco dopo lo scontro, è atterrato l’elicottero del 118 della Elitaliana: ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantenne. Anche l’autista del tir è rimasto gravemente ferito e trasportato con un Pegaso 33 a Belcolle. Le sue condizioni al momento del soccorso sono state giudicate critiche - è stato assegnato un codice rosso per dinamica - tuttavia l’uomo è rimasto sempre cosciente ed ha parlato con i sanitari del 118 e con i vigili del fuoco che sono intervenuti. Gabriele Prossomariti lavorava con una ditta viterbese specializzata nell’installazione di impianti termici e condizionatori. Ieri mattina stava raggiungendo il Litorale per un intervento di manutenzione. Come detto la notizia ha sconvolto parenti e amici. Il quarantenne frequentava i bar del paese e partecipava alla vita sociale. Gli amici lo chiamavano “Ciccio” ed era conosciuto come una persona scherzosa e simpatica, un amicone per molti.