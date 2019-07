La grandine distrugge le colture

Una violenta grandinata si è abbattuta, mercoledì nel primo pomeriggio, sulle campagne di Montalto di Castro, Pescia Romana e Canino. Dieci minuti di precipitazioni intense, con chicchi grandi come noci, accompagnate da forti raffiche di vento che hanno distrutto mesi di lavoro agli agricoltori. Le colture sono state irreparabilmente flagellate dalla violenza degli agenti atmosferici e peperoni, pomodori, zucchine, cocomeri, finocchi e meloni sono andati distrutti sotto gli occhi attoniti degli agricoltori. Ingenti i danni, alcuni non solo hanno perso tutto o buona parte del raccolto, ma si sono visti radere al suolo anche le piante. Difficile poter fare una stima reale del danno complessivo. Il comune si Montalto di Castro ha già attivato la procedura per richiedere lo stato calamità naturale e gli imprenditori agricoli hanno 5 giorni di tempo per presentare la stima del danno registrato dalle aziende. “Da qualche anno ormai il clima è cambiato - ha dichiarato Rita Goddi consigliere comunale con delega all’agricoltura - Gli imprenditori si trovano a dover far fronte a perdite ingenti a causa dei frequenti e violenti fenomeni atmosferici alternati a lunghi periodi di siccità. Mesi di duro lavoro vanno in fumo in pochi minuti e le aziende denunciano ingenti perdite, di cui nella maggior parte dei casi devono farsi carico perchè non esistono fondi dedicati. Lavorare così diventa molto difficile, perché spesso gli investimenti vengono totalmente spazzati via. È necessario che vengano attivate delle misure ad hoc per potere sostenere gli agricoltori e risarcirli nel momento in cui siano vittime di queste calamità naturali che purtroppo sono sempre più numerose”. La grandinata in questo caso ha colpito a macchia di leopardo anche la zona rurale di Canino, mentre Tarquinia è stata invasa da violente bombe d’acqua. “La grandinata ha spazzato via buona parte delle coltivazioni - ha raccontato Marco Delle Cese titolare di un’azienda agricola a Canino - I danni sono molti, non solo per quanto riguarda i prodotti di stagione, ma anche quelli della stagione autunnale. Anche gli olivi hanno subito danni, cosi come gli alberi da frutta. Eravamo appena usciti da una stagione difficile, quella dell’asparago, in cui si era registrata una forte carenza di prodotto, abbiamo subito ora altre importanti perdite”. La Coldiretti sta in queste ore tentato di fare una stima precisa dell’accaduto. “Stiamo raccogliendo i dati - ha dichiarato Mauro Pacifici presidente Coldiretti Viterbo - Risulta senza dubbio compressa anche la produzione olivaria, in particolare sono stati colpiti molti olivi, in particolare la Dop Canino, che in questo momento si trovano in una fase molto delicata"