Stalking, a processo ottantenne

Ottantenne rinviato a giudizio per stalking. Si è presentato in tribunale camminando a fatica con un bastone ma, secondo l’accusa, sarebbe stato capace, solo qualche mese fa, di scavalcare il muro di cinta dell’abitazione della presunta vittima, una sessantenne rumena.

Ieri mattina il gup Francesco Rigato ha accolto la richiesta di processarlo avanzata nei mesi scorsi dal pm Paola Conti. Il difensore, l’avvocato Giuseppe Picchiarelli, aveva provato a dimostrare che molte delle accuse mosse dalla donna sono state strumentali e che i due, più che un rapporto lavorativo, erano stati per un po’ di tempo partner tanto che l’uomo, malgrado l’età avanzata, si era impegnato anche per acquistare una villetta.

Secondo l’accusa, invece, avrebbe minacciato, molestato, ingiuriato e diffamato la signora costringendola a cambiare le sue abitudini di vita per paura dell’ex datore di lavoro. L’incubo per lei sarebbe iniziato nel settembre del 2017 a Fabrica di Roma, quando decise di interrompere il suo rapporto lavorativo come collaboratrice domenistica e badante del figlio disabile dell’ottantenne.

L’uomo, secondo quanto ipotizzato nel capo di imputazione, reagì in maniera violenta insultando la donna: “Stai attenta a come cammini”, “Ti distruggo”, “Fai schifo a tutto il paese”. Secondo il capo di imputazione l’anziano avrebbe diffamato la signora con amici e conoscenti “diffondendo la notizia che aveva pagato la donna per avere con lei dei rapporti intimi”. L’ex badante sarebbe stata pedinata almeno fino al febbraio del 2018 e ricevette diverse telefonate dall’imputato che si definiva “pentito”. Subito dopo arrivò la denuncia della presunta vittima che ha poi portato all’incriminazione dell’anziano.

Il processo partirà il 15 gennaio del prossimo anno davanti al giudice monocratico Silvia Mattei