Maltrattato dalla prof, la famiglia del ragazzino fuori dal processo

Il processo per l’insegnante della scuola di Bagnoregio accusata di maltrattamenti si è aperto ieri davanti al giudice monocratico Giacomo Autizi con un colpo di scena. L’acquisizione delle fonti di prova è slittata per lo sciopero dei vice procuratori onorari, tuttavia è stata acquisita la rinuncia della parte offesa - la famiglia del ragazzino che aveva subito i presunti maltrattamenti - alla costituzione di parte civile.

Fu proprio la famiglia del ragazzino, che frequentava le medie, a far scattare l’indagine che portò alla sospensione e all’incriminazione della professoressa dell’istituto comprensivo “Agosti di Bagnoregio”. Il processo riprenderà ad ottobre quando le parti depositeranno i documenti e le liste dei testimoni da ascoltare.

L’insegnante (che è difesa dall’avvocato Giovanni Labate) risponde di maltrattamenti. Secondo il pm avrebbe umiliato un suo studente. Si trattava di un quattordicenne al quale era stato diagnosticato un disturbo dell’apprendimento. Per l’accusa avrebbe messo in atto, con più azioni continuate, comportamenti violenti e offensivi nei confronti dello studente. Secondo l’ipotesi accusatoria l’alunno veniva apostrofato con frasi pesanti come “sei uno stupido”, “che cosa te le spiego a fare le cose tanto non capisci”, “puzzi”. Parole che sarebbero state pronunciate davanti ai compagni di classe. Nel fascicolo sono contestati anche altri episodi come, per esempio, la “gogna” che il ragazzino avrebbe subito da alcuni compagni che dopo averlo immobilizzato a una sedia lo hanno deriso a lungo, il tutto, secondo le accuse alla presenza dell’insegnante. La professoressa secondo il capo d’imputazione in un caso avrebbe accompagnato alla fuori dalla classe il ragazzino insieme a due alunni un po’ più robusti.