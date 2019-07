Infiltrazioni mafiose, sette arresti

Si è estesa fino a Viterbo la maxi operazione dei carabinieri che dalle prime luci dell’alba di mercoledi 10 luglio si è svolta a Roma per dare esecuzione a un’ordinanza che disponeva misure cautelari nei confronti di sette persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Procura-Direzione distrettuale Antimafia, a carico di un’associazione, egemone nel quartiere capitolino di Montespaccato, capeggiata dai fratelli Franco e Roberto Gambacurta, finalizzata alla detenzione e alla cessione al dettaglio di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina. Contestualmente, i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di beni, emesso dal medesimo gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Dda di Roma, riguardante due esercizi commerciali del valore stimato di circa 400 mila euro, utilizzati come basi logistiche dall’organizzazione criminale dei Gambacurta e luoghi in cui nascondere lo stupefacente e/o prendere contatti con i clienti da inviare agli spacciatori del gruppo. L’operazione conclude l’indagine “Malavita 2018'”, che costituisce l’ultimo filone dell’indagine “Hampa 2012” che, nel giugno 2018, ha portato all’esecuzione di 58 ordinanze di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata a una serie indeterminata di delitti aggravati dalle modalità mafiose, in particolare usura, esercizio abusivo del credito, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, intestazione fittizia di beni immobili, rapporti creditizi, attività economiche e imprenditoriali, nonché di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla transnazionalità.