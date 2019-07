Nasconde cocaina in casa: in manette

I carabinieri della compagnia di Viterbo, mercoledì 10 luglio, al termine di un prolungato servizio di osservazione effettuato nella frazione di San Martino, finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità e spaccio , dopo che diversi sensori informativi davano in quella frazione insistenti azioni di spaccio di droga, hanno notato un uomo di 40 anni, muoversi in atteggiamento palesemente sospetto , così hanno deciso di fermarlo e controllarlo, e lo hanno trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, per un peso di 3 grammi; immediatamente è stata effettuata la perquisizione domiciliare, al termine della quale veniva trovato l’occorrente per coltivare, tagliare e confezionare la droga, oltre a altre 6 dosi di cocaina per 12 grammi, 35 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish: al termine delle perquisizioni lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e la droga e tutto il materiale utilizzato per trattarla è stato sequestrato