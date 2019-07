Spacciatore in manette, sequestrati 200 grammi di marijuana

I carabinieri della stazione di Vitorchiano, nel corso di un servizio di controllo, hanno notato un uomo di 60 anni muoversi in atteggiamento sospetto e guardingo, così hanno deciso di fermarlo e controllarlo, e lo hanno trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana; immediatamente è stata effettuata la perquisizione domiciliare, al termine della quale è stato trovato l’occorrente per coltivare, tagliare e confezionare la droga, oltre a 9 piante di canapa indica. Al termine delle perquisizioni lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e la droga e tutto il materiale utilizzato per trattarla è stato sequestrato.